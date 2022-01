Défaits cet après-midi contre l’Islande (21-29), les Bleus ne sont pas en ballotage favorable pour se qualifier pour les demi-finales de l’Euro. Après la rencontre Nikola Karabatic est apparu abattu.

« Ce match laisse un sentiment d’impuissance. Ils ont fait le match de leur vie et on n’a pas réussi à trouver les solutions. On ne marque que 21 buts, on rate trop de shoots. Eux ont très bien attaqué. On s’est fait surclasser et ça fait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. On est tous très déçus. (…) On a eu à faire à une équipe d’Islande qui a fait le meilleur match de sa compétition et nous le pire. On est dos au mur, plus de joker, il faut gagner les deux derniers matches si on veut aller en demi-finale. Relever la tête et montrer un autre visage », a déclaré Nikola Karabatic, dans des propos retranscrits par l’AFP.