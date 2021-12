Jérôme Rothen est revenu sur les sanctions données par la commission de discipline ce mercredi soir lors de la réunion pour statuer sur le sort du match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Consultant pour » RMC », il revient sur ces sanctions et pousse un énorme coup de gueule. « J’en veux à la commission de pondre ça sans barème. C’est purement scandaleux. En matière d’image, c’est catastrophique. Ce qui m’a choqué, c’est le cas Payet. On prend le joueur pour une marionnette. C’est lui la victime dans cette affaire et il n’est pas entendu. Comment peut-on ne pas l’entendre à cette commission de discipline ? Je vais dans le sens de Jacques Cardoze, c’est scandaleux. »

Avant de terminer : « Il n’y a pas eu de mot pour Payet. Et dans le rapport qui fait douze pages, il n’y a que quatre lignes sur Payet. C’est du foutage de gueule. »