Titulaire hier soir avec l’OM face au Lokomotiv Moscou en Europa League, Mattéo Guendouzi est fier de la victoire et, malgré tout la qualification pour la Ligue Europa Conférence.

Le milieu de terrain international français souhaite désormais que l’OM joue cette nouvelle compétition à fond et pourquoi pas aller au bout.« Ça fait du bien, car on aurait dû gagner d’autres matchs sur cette phase de groupes. On avait raté de nombreuses occasions, donc on avait eu des nuls. On est déçu de sortir de la Ligue Europa, mais il y a une autre compétition qu’on va jouer à fond. On va tout donner pour aller le plus loin possible et la gagner. Ça va être un objectif, car on veut le faire pour nos supporters et pour nous aussi », a confié le milieu de terrain au micro de W9.