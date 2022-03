Robert Pires suit de près les performances de l’Olympique de Marseille et notamment son entraîneur Jorge Sampaoli. Aujourd’hui consultant, l’ancien membre de l’Equipe de France trouve que l’Argentin a ‘révolutionné’ le jeu olympien.

« Il faut être un tireur de coup franc, ce que je n’étais pas. ça permet de travailler. On a connu les mannequins qu’il fallait planter, qui tombaient. La motivation est réelle avec cet outil. Cela te donne cette envie d’aller travailler tes coups francs. C’est un bon équipement pour le joueur mais aussi le gardien. Aujourd’hui quand tu joue face à l’OM et que tu sais qu’en face de toi tu as un tireur de coup franc comme Dimitri Payet, tu vas éviter de faire des fautes devant ta surface, c’est un danger permanent. Car sur un coup franc il peut débloquer la situation et les matches se jouent à des détails… » A expliqué Pires sur le plateau de ‘Football club de Marseille.’