Sans grande surprise, le Toulousain Antoine Dupont a été sacré meilleur joueur du Tournoi des Six Nations.

Élu meilleur joueur du monde en décembre dernier, Antoine Dupont continue d’empiler les distinctions. Ce vendredi le comité organisateur du Tournoi des Six Nations a sacré le capitaine du XV de France « meilleur joueur de la compétition ». Le demi de mêlée de 25 ans, décisif avec les Bleus dans la course au Grand Chelem, a reçu le plus de vote des fans sur les réseaux sociaux.

Déjà couronné en 2020, Antoine Dupont rentre encore un peu plus dans la légende en rejoignant le cercle très fermé des joueurs à avoir reçu plusieurs fois ce trophée, accompagné de Brian O’Driscoll (2006, 2007, 2009) et Stuart Hogg (2016, 2017). Cette fois le Toulousain était en concurrence avec un autre tricolore, Grégory Alldritt, et l’Irlandais Josh van der Flier.