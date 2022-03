Dimitri Payet est revenu sur le match hier soir face à l’OGC Nice et la victoire 2 buts à 1 à domicile. Il trouve que l’OM mérite la victoire à l’issue de la rencontre.

Interviewé par la presse en zone mixte, le milieu offensif français croit que le club phocéen n’a pas volé ce succès. “On arrive à se faire peur un peu à la fin encore, mais ça fait du bien. La victoire est méritée. Je pense qu’on a fait le match qu’il fallait face à cet adversaire. On a su être au niveau de ce rendez-vous et on reprend notre deuxième place. C’était l’objectif fixé avant le match. C’était un match à haute intensité, un match où il fallait répondre présents, où chaque erreur a été sanctionnée, où ça pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. On l’a senti, même si on avait un peu plus la main sur ce match en première période. En seconde, c’est vrai qu’on a eu un peu moins le ballon à un moment, mais on a su être solides défensivement.”