Pierre Ménès a apprécié le but et la performance de Bamba Dieng hier soir en Ligue 1 face au RC Strasbourg. Malgré tout, c’est la prestation de Dimitri Payet que retient le journaliste.

« Le match s’est décanté sur une perte de balle de Perrin suivie d’une action assez étonnante, avec un centre d’Henrique et un ciseau de Dieng, les seuls gestes potables du match des deux attaquants olympiens. L’OM a assuré son succès grâce à un second but inscrit par Caleta-Car qui a coupé un corner de Payet. Payet qui est de toute façon le seul joueur qui avait l’électricité dans cette rencontre, a-t-il ajouté. Mais il n’empêche que cette victoire permet aux Phocéens de récupérer la deuxième place, avec un match en moins de surcroît. » A-t-il expliqué sur son blog.