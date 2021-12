Présent en conférence de presse avant le match et la réception de l’OGC Nice en championnat, Bruno Genesio est revenu sur l’affaire en Ligue Europa Conférence et le voyage avorté des Rennais pour l’Angleterre, suite à de nombreux cas de covid chez les Spurs.

« C’est une situation particulière avec le Covid, j’aurais préféré qu’on soit informés un peu plus tôt, ce qui nous aurait évité de voyager pour rien. Ça n’a pas été le cas certainement pour des raisons légitimes mais il y a cette décision de l’UEFA, donc on se réfère à son instance (de contrôle, d’éthique et de discipline) qui se réunira en début de semaine prochaine pour décider des suites de cette affaire, on attend leur décision, » a expliqué Bruno Genesio