Titulaire hier soir lors du Classico avec l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain, Mattéo Guendouzi a réalisé une bonne prestation et il est revenu sur cette rencontre avec tout de même quelques regrets.

Face à la presse, le footballeur de 22 ans veut retenir les points positifs en vue des prochaines échéances. « On est ni fiers ni heureux. On voulait les trois points. Il y a eu de bonnes choses. Dans l’ensemble, on a fait un bon match. C’est de bon augure pour la suite du championnat, pour ce qu’on veut faire et nos objectifs personnels. Il y a eu de bonnes choses, on voulait les trois points, on en prend un. C’est de bon augure pour la suite. »

Avant de revenir sur le match et rendre hommage aux fans qui ont répondu présent dans les tribunes du Stade Vélodrome. « C’est exceptionnel, j’ai encore les oreilles qui sifflent. C’est une atmosphère exceptionnelle. Il faut jouer à l’OM pour décrire ce sentiment. Je suis très heureux d’être ici avec le meilleur public de France. Il y avait la place en étant plus réalistes dans les derniers gestes. On aurait pu mieux faire devant le but, sur les trente derniers mètres. On a fait de bonnes choses. On va continuer de travailler dans ce sens-là. »