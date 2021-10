Menés 2-0 jusqu’à la 81ème minute par l’Olympique Lyonnais, les Niçois ont fait preuve d’une grosse force de caractère pour s’imposer dans le temps additionnel 3-2.

« Nous avons marqué un gros coup, pas par rapport au résultat mais avec notre attitude et notre état d’esprit. On ne lâchera jamais rien. Pendant près d’une heure et demie, cela a été très compliqué pour nous. » indique le défenseur niçois, Dante, après cette rencontre de la onzième journée de Ligue 1.

Si les Niçois ont pu revenir dans le match c’est grâce à leurs remplaçants. Youcef Attal, entré à la 67ème minute inscrit le premier but de la remontée des Aiglons alors que le jeune Evann Guessand inscrit lui le but de la victoire à la 91ème minute. « Quand les changements sont bons, c’est peut-être que le onze de départ était moins bon. » explique Christophe Galtier au micro d’Amazon Prime.