Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi a adoré le match de son gardien Steve Mandanda ce jeudi soir en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique.

Après la rencontre, le joueur prêté par Arsenal au club des Bouches-du-Rhône a rendu un très bel hommage à son partenaire et il trouve que Mandanda possède vraiment un état d’esprit de leader. C’est lui vrai capitaine de cette formation olympienne. « Steve, c’est le capitaine de l’équipe. Il a l’habitude de ce genre de matchs et on sent qu’avec lui, on a été très sereins ce soir. On a bien vu, suite aux premiers arrêts qu’il a faits, qu’aucun ballon ne rentrerait. Car quand il joue comme ça, il est fantastique. C’est l’homme du match ce soir, il a été excellent et on a besoin de ce genre de joueurs pour atteindre nos objectifs », a affirmé le milieu de terrain de l’OM au micro de W9.