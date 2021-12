Raymond Domenech s’est confié sur le match et le triplé d’Arkadiusz Milik dimanche après-midi en Coupe de France face à Cannet-Rocheville. Pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, le buteur polonais n’est pas indispensable.

« Le triplé de Milik, est-ce la preuve qu’il est indispensable à l’OM ? Cette question n’a pas de sens dans ce match-là. Il ferait ça dans un match de L1, on pourrait dire oui. Mais là, dans un match de Coupe de France contre une N3, non, ça ne prouve rien. Pour l’instant, Milik n’est pas indispensable à l’OM. Il a de la valeur, il a marqué dans ce match-là, il a fait la différence. C’est un attaquant, il marquera toujours des buts. » Cette saison, le Polonais de 27 ans a inscrit 8 buts en 15 matchs, contre la Lazio Rome, Galatasaray, le Lokomotiv Moscou, Lorient et, donc, Cannet Rocheville.