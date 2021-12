Fraichement élu président de la Fecafoot, autrement dit la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a tenu à rassurer concernant l’organisation de la CAN 2021 le 9 janvier prochain.

« Je ne vois pas pourquoi elle n’aura pas lieu. […] La Fédération en tout cas que je représente défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d’Afrique. Une excuse pour la reporter ? Laquelle ? Si l’Euro (2020) s’est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins. Il n’y a pas eu d’incidents et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable. (Silence). Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien alors nous devons subir. Qu’on nous dise clairement les choses […], » a notamment lâché Samuel Eto’o, dans un discours très fort sur les antennes de « Canal + Sport Afrique. »