Andy Delort à Nice ou Marseille ? C’est la question qui se pose alors que le mercato ferme ses portes ce lundi à partir de minuit. Pour Eric Rech, le buteur de Montpellier serait une très bonne recrue.

Invité lors du dernier débat de Footballclubdemarseille, Eric Rech a donné son avis sur la possible arrivée d’Andy Delort à l’OM. « Cest un joueur qui me plaît bien, qui est puissant devant, qui marque beaucoup de buts dans une équipe comme Montpellier qui a toujours été une équipe moyenne avec des bons petits joueurs. Michel Der Zakarian que je connais bien, qui est Marseillais. J’ai parlé quelque fois avec lui et il me disait que c’est un joueur qui prend la profondeur. Delort est un joueur de tempérament et en plus c’est un joueur qui s’adapterait bien à ce public marseillais parce qu’il bouge beaucoup. Il est très volontaire, il est généreux dans l’effort et surtout adroit. Je pense que c’est un garçon qui serait bien à Marseille. Vous savez quand on est Marseillais depuis très longtemps et qu’on a toujours vu à Marseille des bons joueurs, on a été sevré de tout ça. Depuis pas mal d’années, on n’arrive pas à déloger des attaquants de ce niveau et ce serait bien qu’à travers des montages financiers grâce au départ de certains joueurs, on puisse récupérer un joueur qui a envie de venir à Marseille, que l’entraîneur a envie de recevoir et qui ferait plaisir au public marseillais. » A indiqué l’actuel entraîneur du club amateur d’Aubagne près de Marseille.