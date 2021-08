Après de longues négociations, le latéral droit Pol Lirola est un nouveau joueur de l’OM. Ce dernier raconte les coulisses de son transfert.

« Ces derniers mois ont été longs et difficiles. Les choses n’allaient pas comme je le voulais. Je voulais être ici. En fin de compte, j’ai été patient car je savais que cela allait arriver, et j’ai hâte de recommencer à jouer. Nous étions en contact avec Pablo Longoria en permanence, parce que la négociation n’a pas été facile. Il y avait de nombreux soucis. Mais tous les deux, avec le coach, m’ont fait savoir qu’ils m’attendaient ici. Le coach m’a dit qu’il voulait que je revienne. Nous avons maintenu le contact des deux côtés. Ils disaient que, même si la négociation était difficile, ils allaient tout faire pour me faire revenir. D’autres offres sont arrivées, mais depuis la fin de la saison passée j’ai dit à mon agent, et aussi dans des interviews, que je voulais jouer ici, que je voulais connaître un Vélodrome plein à craquer. Il y a eu d’autres offres, mais je ne les ai même pas écoutées », a indiqué Lirola sur le site du club.