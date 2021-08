Pour le consultant de RMC, Jérôme Rothen, Kylian Mbappé n’est pas respecté à sa juste valeur au PSG.

« On va m’expliquer que la balle est dans le clan de Kylian ? Ce que je sais, c’est que Leonardo n’a vu que trois fois le clan Mbappé. Si tu veux prolonger un de tes joueurs phares et la figure emblématique du club, ce n’est évidemment pas suffisant. Quand un club veut absolument te garder, il fait en sorte de le faire. Mbappé est arrivé à 18 ans et est champion du monde. Il a marqué beaucoup de buts et heureusement qu’il était là. Il faut le traiter à sa juste valeur », a indiqué le consultant de RMC à la radio.