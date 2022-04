Ancien champion d’Europe avec l’Olympique de Marseille, Basile Boli est toujours un fervent supporter du club phocéen et il a identifié le joueur qui devrait porter le brassard de capitaine dans les années à venir s’il venait à rester au club bien évidemment.

Pour Basile Boli, il n’y a aucun doute et le brassard de capitaine est fait pour Valentin Rongier. Un joueur qui a la pleine confiance de son entraîneur Jorge Sampaoli et qui réalise une saison de très haute voltige. « C’est vraiment le futur capitaine parce qu’il a un poids dans le groupe. On sait que c’est quelqu’un de plus réservé, ce n’est pas le mec qui court le plus vite, ce n’est pas le mec qui saute le plus haut, mais celui qui est toujours bien placé et apporte au collectif quelque chose de plus sûr. On a la chance d’avoir un joueur comme Rongier et, vraiment, pour Sampaoli, c’est quelqu’un de très important. » A confié le vainqueur de la seule Ligue des champions de l’histoire du football français.