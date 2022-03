Ce samedi, Dimitri Payet était de passage devant les médias et il est revenu sur les derniers matchs de son équipe face à Brest et le FC Bâle. Deux rencontres disputées sans sa présence et il pointe avant tout, le collectif du groupe olympien.

« Cela ne m’agace pas. Si on me dit que l’on gagne les dix derniers matchs sans Payet, je vais sur le banc sans problème, a-t-il répondu. Mais je ne baisserai jamais les armes. Sur les deux derniers matchs Payet n’était pas là, mais on a vu Harit très bon, Steve aussi. Il faut souligner la force du groupe. » S’est exprimé la star marseillaise qui devrait faire son grand retour pour la réception et le choc face à l’OGC Nice ce dimanche dans le cadre du match de clôture de la 29e journée de Ligue 1.