Le sélectionneur de l’Equipe de France Didier Deschamps n’est pas contre la possibilité de convoquer une fois de plus Dimitri Payet. En conférence de presse, il a pris la parole et ouvre les portes de la sélection la star olympienne, tout comme son coéquipier Steve Mandanda.

“Au même titre que Steve (Mandanda), il reste toujours sélectionnable. Quand je dis ça, on dirait que je ne dis rien et jamais je ne reprends ce genre de joueur. Mais ça veut dire quelque chose tout de même. Ça dépendra de la situation (…) Cette saison, il retrouve son meilleur niveau, il est décisif et est souvent capitaine.” A révélé le patron des Bleus qui n’a plus appelé Dimitri Payet depuis le 11 octobre 2018 et un match amical 2-2 contre l’Islande.