En concurrence avec Steve Mandanda, Pau Lopez est clairement passé numéro 1 dans la hiérarchie. Depuis plusieurs semaines, l’Espagnol est titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli et le portier rend bien la confiance qui lui est donnée. Après un démarrage délicat, le Marseillais enchaîne désormais les prestations de haute volée. Une situation qui le satisfait pleinement. L’ancien romain est heureux à l’OM.

« Je l’avais déjà dit à Marseille. Je suis content. Je me sens bien dans cette équipe et comme je l’ai déjà dit, je dois penser uniquement un match après l’autre. Je suis content de ce qu’on a fait sur le terrain mais il y a encore des points d’amélioration. Non, on ne peut pas dire que je me sens invincible car c’est quand on se sent justement invincible que l’on commet des erreurs. J’essaie simplement d’être concentré pendant 90 minutes et c’est vrai que si tout se passe bien, on se sent ensuite en confiance. Mais dans le football tout est très rapide, tout peut s’inverser. Si on regarde la saison précédente, tout évolue vite et je dois simplement penser à m’améliorer. Donc non, je ne pense pas être invincible« , a déclaré le portier marseillais en conférence de presse.