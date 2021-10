Le Chelsea de Thomas Tuchel est avide de renforts et souhaite se lancer sur une nouvelle piste inédite. L’Allemand souhaiterait chiper Ferland Mendy au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Souvent blessé mais titulaire indiscutable lorsqu’il est en forme, le Français est un casse-tête pour ses dirigeants.

Enfin de retour dans le groupe madrilène après 5 mois d’indisponibilités suite à une grave blessure, Ferland Mendy pourrait déjà quitter le Real Madrid. Selon DefensaCentral, Chelsea en fait une priorité. Très gourmand, Thomas Tuchel souhaiterait l’arracher des mains de Carlo Ancelotti, qui avait hâte de le revoir fouler les pelouses sous ses couleurs. Depuis son arrivée en provenance de Lyon en juillet 2019, le Français a prouvé et montré qu’il était un élément indispensable au Real Madrid de Carlo Ancelotti. C’est donc fort logiquement que la direction madrilène ne souhaite pas s’en séparer. Pas sûr non plus que cet intérêt des Blues attisent celui de Ferland Mendy, (26 ans), qui semble s’épanouir dans la capitale espagnole.