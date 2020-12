Jacques Henri Eyraud s’est exprimé sur le mercato hivernal à venir et ne promet vraiment rien de fou pour les semaines à venir. Il tente de gérer comme il peut une situation économique bien difficile.

Sur « France Bleu Provence », il s’est confié et se montre plutôt pessimiste concernant le marché hivernal qui ouvre ses portes le 1er janvier 2021. « On traverse la plus grande crise de l’histoire du foot et on continue à me demander si on va acheter des joueurs. C’est humain mais moi je suis à la barre et je vois un monde qui s’écroule, » a soupiré le boss marseillais.