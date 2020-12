Vincent Duluc est tombé sous le charme de Lucas Paqueta qui vient de signer à Lyon en fin de mercato. Il est impressionné par les premiers pas du Brésilien.

« Pour moi, l’arrivée de Paqueta change tout. Il change tout dans l’équilibre global. Il y a une contagion avec lui du talent et de la simplicité parce qu’il ne se complique jamais les choses. Il y a une contagion de l’effort. Il va presser. Il a une bonne attitude. Il joue à la fois comme un artiste et un chien et c’est parfait, c’est vraiment ce qu’il faut dans une équipe », a-t-il estimé au micro de la chaîne L’Équipe.