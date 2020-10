Pablo Longoria, directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a évoqué le tirage au sort de la Ligue des Champions chez nos confrères de RMC. Avant de donner quelques indices sur la fin du mercato pour le club phocéen.

“C’est toujours difficile de jouer la Ligue des champions, on doit considérer ce groupe comme un groupe ouvert, intéressant et où toutes les équipes peuvent prendre des points. L’objectif est d’être compétitif dans le groupe, dans les six matchs qu’on va faire. Retrouver Porto pour André [Villas-Boas], retrouver d’anciens joueurs comme Benjamin Mendy ou Mathieu Valbuena…”, a indiqué le directeur sportif sur l’antenne de RMC.

Avant de poursuivre : “C’est un groupe de retrouvailles. Les matchs s’enchaînent, en dehors de novembre avec la trêve internationale. La récupération est importante dans cette saison particulière. Sur la fin de mercato ? C’est toujours ouvert, jusqu’au 5 à minuit. On va être attentif, on doit bien profiter s’il y a des opportunités pour acheter ou vendre. Je ne ferme pas la porte”.