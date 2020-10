Eduardo Camavinga (17 ans) a été rappelé par Didier Deschamps pour les trois prochains matchs de l’équipe de France en octobre. Le sélectionneur a aussi évoqué l’avenir de Blaise Matuidi chez les Bleus.

“Il a la capacité de faire des choses très bien. Il est capable de faire des choses que d’autres font moins bien. Notamment dans l’utilisation du ballon où il a cette capacité dans toutes ses prises de balles, ses orientations, ses passes… Il n’est pas du tout embêté avec le ballon. Il a tout pour lui”, a indiqué le technicien en conférence de presse.

Avant de poursuivre sur Matuidi : “Il est parti là-bas, c’est un choix de carrière et de vie. Il l’assume. On a discuté ensemble et il sait très bien qu’en prenant cette décision, c’est plus compliqué pour lui. Je ne lui ai pas dit un non catégorique mais, comme il le reconnaît lui-même, il y a de la concurrence et des jeunes qui poussent”.