Considéré comme un véritable espoir, Bamba Dieng possède une excellente côte en Premier League. Retenu par l’OM cet hiver, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli attendent cet été pour récupérer une jolie somme.

« C’est un bon joueur, qui peut jouer ailier, avant-centre. Il y a beaucoup de concurrence, mais on a confiance en lui. On a demandé à ce qu’il ne soit pas transféré en janvier. Il sera très convoité pendant les prochains mercatos. On espère qu’il puisse continuer à bien jouer et être important pour nous« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse afin de rassurer un joueur inquiet par le recrutement hivernal.

Auteur d’une première partie de saison prometteuse avec 4 buts inscris en Ligue 1, Bamba Dieng est particulièrement inquiet par l’arrivée de Cédric Bakambu cet hiver. La concurrence sera rude mais le Sénégalais de 22 ans semble pouvoir compter sur sa direction qui compte sur ses bonnes performances pour obtenir une belle indemnité de transfert l’été prochain.