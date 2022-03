Face à l’OM ce dimanche, Christophe Galtier sait qu’il faudra faire abstraction du public hostile du Vélodrome.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’OGC Nice se rendra sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche soir (20h45) pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, Christophe Galtier a évoqué l’ambiance particulière qu’il y aura au Vélodrome.

« C’est très bien que le stade soit plein. Pendant des mois et des mois, on voyait de belles affiches dans des stades vides. Ça ne doit pas être un poids, on doit s’appuyer sur l’adversité qu’il va y avoir. Le public va nous siffler mais on a beaucoup de joueurs qui ont connu cette ambiance-là. On a assez d’expérience pour s’appuyer sur un public en notre défaveur. »