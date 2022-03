Vainqueur de l’OGC Nice grâce à un pénalty transformé par Arkadiusz Milik ainsi qu’un but en fin de match de Cédric Bakambu, l’OM a réalisé la belle opération sur le plan comptable de cette 29e journée de Ligue 1. Effectivement, l’OM a récupéré la place de dauphin du PSG en championnat, et a par la même occasion distancé son rival du soir à 3 longueurs. En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier, entraineur des Aiglons, est revenu sur les décisions de la VAR qu’il juge incompréhensibles et à géométrie variable. Des propos qui risquent de faire réagir.

« Il y a cette faute non sifflée sur Andy Delort. C’est un tournant important. (…) Comment un attaquant qui a l’avantage sur son défenseur peut simuler quelque chose ou vouloir tomber ? Autant le penalty de Marseille a été sifflé rapidement, mais logiquement, autant sur cette faute-là, même si on ne siffle pas, l’action a été checkée. On dit souvent que l’erreur est humaine, là j’estime qu’il y a eu plusieurs fautes humaines. (…) On est dans un environnement où il y avait 64000 spectateurs avec une ambiance incroyable. Je suppose que s’il avait eu la même faute sur Milik à ce moment-là du match, il y aurait eu penalty et ça n’aurait même pas été checké à la vidéo. C’est comme ça. », a déclaré Galtier.