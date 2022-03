D’après les informations de RMC Sport, Mauricio Pochettino pourrait bien prendre la porte dès le mois d’avril prochain.

Étrillé ce week-end en Ligue 1 par l’AS Monaco (0-3), le Paris Saint-Germain va rapidement devoir réagir pour terminer la saison sur une bonne note et faire oublier aux supporters l’élimination précoce en Ligue des champions. D’après les informations de nos confrères de RMC Sport, la place de Mauricio Pochettino est bien en danger mais les dirigeants du club souhaitent prendre leur temps avant de chambouler l’organigramme aujourd’hui en place. Ainsi, le Qatar ne devrait pas renvoyer l’Argentin de son poste pendant la trêve international. Il faudra plutôt s’attendre à un mois d’avril mouvementé.

Car le PSG devra non seulement prendre une décision forte concernant l’identité de son prochain coach, mais aussi se pencher sur la question d’un nouveau directeur sportif. Toutefois, le club ne souhaite pas trop attendre non plus et la paire Pochettino-Leonardo sera fixé dans les prochaines semaines lorsque leurs successeurs seront identifiés. Enfin, RMC Sport précise que « les dirigeants réfléchissent aussi aux contours à donner à l’effectif la saison prochaine. C’est en ce moment que se décide quelles portes seront ouvertes lors du prochain mercato pour les joueurs. »