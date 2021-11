L’ancien du Canal Football Club n’aura pas été tendre avec l’OM hier soir.

Tombeur de Clermont (1-0) hier soir, l’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du succès après trois nuls consécutifs. Mais si les hommes de Jorge Sampaoli retrouvent une place sur le podium, Pierre Ménès avoue sur son blog avoir été particulièrement déçu par le manque de maîtrise des Olympiens.

« Dans le match du soir, l’OM l’a emporté à Clermont sur une jolie frappe enroulée d’Ünder mais que cette rencontre fut triste et pas vraiment maîtrisée par une formation olympienne où Sampaoli avait quand même pas mal fait tourner, débutant sans Payet ni Milik. Deux absences qui n’expliquent pas ce manque de maîtrise globale et ce manque criant d’inspiration. Pourtant privé pendant plus d’une heure de Bayo, sanctionné par son club, Clermont était totalement inoffensif et Marseille n’a jamais su ni même voulu en profiter. Peut-être que la confiance n’est pas optimale chez les Olympiens en ce moment mais on attendait quand même mieux d’une équipe qui monte certes sur le podium, mais n’a franchement convaincu personne ce soir. »