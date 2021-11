Le meneur de jeu français est en forme et vient de réaliser son meilleur match de la saison. Il a inscrit douze points et participé à la victoire de Dallas face à Sacramento (105-99).

Enfin la bonne année pour Frank Ntilikina ? Drafté en huitième position par les New York Knicks en 2017, le Français n’a jamais réellement trouvé sa place dans la franchise new-yorkaise. C’est même pire, il était sorti de la rotation de Tom Thibodeau la saison dernière. Le meneur de jeu n’a donc pas été conservé cet été par la franchise de la Grande Pomme et a trouvé un nouveau challenge dans le Texas, à Dallas. Et ce dernier semble mieux lui convenir puisque les Mavericks et son coach, Jason Kidd, lui font confiance et lui donnent du temps de jeu. Cette nuit dans la victoire de son équipe face aux Kings de Sacramento (105-99), il a inscrit douze points, à 4/6 au tir et 2/2 à 3pts. Le tout accompagné d’une grosse défense qui est un des ses points forts.

D’autres français étaient sur les parquets cette nuit. Rudy Gobert a mis fin à sa série de double-double qui durait depuis le début de la saison. Le pivot français a inscrit 9 points et pris 13 rebonds dans la victoire des Jazz face aux Bucks (95-107). Killian Hayes, des Detroit Pistons, a inscrit 6 points dans la défaite de son équipe face aux Nets (117-91). A noter, les 5 interceptions du français durant la rencontre.