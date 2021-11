Seulement cinq matchs ont été joués cette nuit en NBA mais une grosse affiche au programme, Utah face à Milwaukee. Le Jazz s’impose tranquillement (95-107) face à des Bucks affaiblis. Pendant que les Lakers et les Nets continuent d’enfoncer les Rockets et les Pistons.

La meilleure équipe de la dernière saison régulière, les Utah Jazz, face au champion en titre, les Milwaukee Bucks. Giannis Antetokoumpo, esseulé sans Jrue Holiday et Khris Middleton, n’a rien pu faire face à des Jazz au complet. Le Grec termine pourtant avec 25 points bien épaulés par la recrue, Graysson Allen, et ses 18 points. En face, Donovan Mitchell inscrit 28 points et Mike Conley atteint lui la barre des 20 points. Le Jazz de Rudy Gobert (9pts, 13rebonds, 2passes) domine tout le match et s’impose (95-107).

L’autre affiche de la nuit opposait, la belle surprise de ce début de saison, les Charlotte Hornets aux Blazers de Portland. Les Hornets s’imposent (125-113) grâce à un excellent Lamelo Ball (27pts, 9rebonds, 7passes) et un très bon Kelly Oubre Jr (26pts, 7rebonds, 5passes). Du côté des Blazers, Cj McCollum est le meilleur marqueur avec 25 points et 8 passes alors que le franchise player, Damian Lillard, est toujours en panne d’adresse en ce début de saison. Il inscrit 14 points à 5/20 au tir et 2/14 à 3pts.

Les autres résultats de la nuit :

LA Lakers – Houston 95 – 85

Brooklyn – Detroit 117 – 91

Charlotte – Portland 125 – 113

Milwaukee – Utah 95 – 107

Dallas – Sacramento 105 – 99

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. New York 83,3 6 5 1

2. Miami 83,3 6 5 1

3. Washington 83,3 6 5 1

4. Chicago 83,3 6 5 1

5. Charlotte 71,4 7 5 2

6. Philadelphie 66,7 6 4 2

7. Toronto 57,1 7 4 3

8. Brooklyn 57,1 7 4 3

9. Atlanta 50,0 6 3 3

10. Cleveland 42,9 7 3 4

11. Milwaukee 42,9 7 3 4

12. Boston 33,3 6 2 4

13. Detroit 16,7 6 1 5

14. Indiana 14,3 7 1 6

15. Orlando 14,3 7 1 6

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 83,3 6 5 1

2. Golden State 83,3 6 5 1

3. Denver 66,7 6 4 2

4. Dallas 66,7 6 4 2

5. Minnesota 60,0 5 3 2

6. LA Lakers 57,1 7 4 3

7. Portland 50,0 6 3 3

8. Sacramento 50,0 6 3 3

9. Memphis 50,0 6 3 3

10. Phoenix 40,0 5 2 3

11. San Antonio 33,3 6 2 4

12. LA Clippers 20,0 5 1 4

13. Houston 16,7 6 1 5

14. Oklahoma City 16,7 6 1 5

15. La Nouvelle-Orleans 14,3 7 1 6