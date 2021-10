Alors qu’il n’a reçu qu’un seul carton jaune, Matteo Guendouzi reste un joueur au tempérament bouillant. Celui-ci aurait été recadré par ses coéquipiers.

Excellent depuis le début de saison, Mattéo Guendouzi réalise une très belle saison à l’OM. Et si son caractère bien trempé lui a parfois porté défaut, il semblerait que celui-ci arrive de mieux en mieux à le domper.

Et selon l’Equipe, ses coéquipiers n’y sont pas étrangers. D’après le quotidien, Boubacar Kamara et Pape Gueye auraient en effet demandé à Guendouzi de se calmer sur le terrain. Un conseil qui, à l’approche d’un OM-PSG, pourrait lui faire le plus grand bien.