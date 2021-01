Florian Thauvin sur le départ ? Il en est hors de question pour le gardien de l’équipe Steve Mandanda. Le portier de l’Olympique de Marseille s’est exprimé à ce sujet ce lundi en conférence de presse et a envoyé un message clair à sa direction…

« En tant qu’ami, capitaine et joueur de l’OM, j’aimerais qu’il puisse trouver une solution pour qu’il prolonge avec l’OM et reste avec nous. C’est au président et à lui de trouver un accord. Peut-il rester ? Je ne sais pas, je l’espère, en foot, tout est possible. C’est une décision qui lui appartient, c’est à lui qu’il faut poser la question« , a-t-il déclaré.

Le gardien a ensuite exposé les qualités de son coéquipier : « Aujourd’hui il est mieux dans le jeu, mieux dans les stats, il marque et fait marquer. Il est important pour nous et il le sait. Sa situation contractuelle doit jouer puisque personne n’aime être dans cette situation mais il est conscient de ça, il le vit bien et il le démontre sur le terrain, c’est le plus important. »