Jorge Sampaoli a évoqué devant les médias le match et la rencontre face à l’équipe de Qarabag qui aura lieu ce jeudi soir. Il ouvre la porte pour une titularisation de Steve Mandanda dans les buts.

« On pense que Steve Mandanda est apte à retrouver les terrains. C’est l’un des joueurs qui peut profiter de cette compétition avec le calendrier chargé », a annoncé le technicien argentin. L’ancien Havrais avait dû se contenter d’un match joué en phase de groupes de la Ligue Europa. Il n’a plus joué depuis le 2 janvier et le 16e de finale de la Coupe de France contre Chauvigny (3-0). L’occasion idéale pour faire tourner pour l’OM et son entraîneur sud-américain.