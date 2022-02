L’OM fait l’objet d’une enquête depuis ce vendredi à cause de « banderoles illicites » déployées en tribunes.

L’UEFA a confirmé ce vendredi l’ouverture d’une enquête disciplinaire visant l’Olympique de Marseille après la victoire des Phocéens hier en Ligue Europa Conférence face à Qarabag (3-1). En cause, des drapeaux arméniens et une banderole hostile à l’Azerbaïdjan aperçus dans les tribunes du stade Vélodrome, quinze mois après la défaite militaire infligée par l’Azerbaïdjan à l’Arménie dans la région du Nagorny Karabakh.

Sans mentionner de date précise, l’UEFA précise que « la Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA rendra sa décision sur ce dossier en temps utile ». En plus des « messages provocateurs qui sont de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante », l’OM est également dans le viseur de l’instance européenne pour utilisation par ses supporters de fumigènes et pour encombrement des zones de circulation du public.