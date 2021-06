Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, a donné son avis sur Luan Peres, cible de Pablo Longoria pour cet été.

« Ce qui est intéressant, c’est que c’est une demande de Sampaoli qui connait bien Luan Peres, même s’il ne le faisait pas beaucoup jouer à ses débuts à Santos lorsqu’il est arrivé de Belgique. Ensuite, il a su gagner sa place aux côtés de Lucas Verissimo, puis l’a remplacé en leader de défense lorsque ce dernier est parti à Benfica. C’est un grand gabarit très solide sur l’homme, avec un excellent jeu de tête et surtout un pied gauche très précis dans les transversales. Un vrai défenseur central brésilien, très sérieux et dur dans ses interventions. Après, on peut dire qu’il manque un peu de vivacité pour se retourner, vu son gabarit », a indiqué Dominique Baillif sur le site du Phocéen.

Et d’ajouter : « Mais s’il joue dans une défense à trois avec un libero rapide pour les couvertures dans son dos, c’est un joueur intéressant. Intéressant aussi en terme de prix, car Santos est vraiment dans le rouge financièrement et ils ne se battront pas en cas d’offre satisfaisante. Récupérer un Luan Peres autour de 3 M€, ce serait une bonne opération pour l’OM. »