À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal 2021, Pablo Longoria évoque cette épisode important dans la saison et ne promet pas que le club sera très actif durant ce mercato.

Dans les colonnes de la « Provence », il évoque ce mercato et ne promet rien surtout dans la période actuelle. « On a cherché un latéral droit dans les derniers jours du mercato, on a continué depuis à travailler pour trouver des alternatives avec des joueurs réalistes. Nous sommes ambitieux et l’ambition nous pousse à améliorer l’équipe mais dans un contexte particulier, celui du mercato d’hiver, qui est un marché d’opportunités », a prévenu l’Espagnol alors que l’OM est toujours à la recherche d’un latéral droit.