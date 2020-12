Retour sur le match de la nuit dernière et la victoire d’un seul petit point 108 à 107 pour les Pacers d’Indiana face aux Celtics de Boston.

Sur leur parquet, les partenaires de Domontas Sabonis ont réussi une jolie performance en s’imposant contre l’équipe de Boston, demi-finaliste des dernières playoffs. Les Pacers ont pu compter sur un Sabonis décisif avec 19 points et 10 rebonds et un Malcolm Brogdon des grands soirs avec 25 points. En face, les 25 unités de Jayson Tatum et les 18 de Brown n’ont pas suffi. Indiana possède un bilan parfait de 4 victoires pour 0 défaite, largement devant Boston avec 1 victoire et déjà 3 défaites.