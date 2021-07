La saison prochaine, l’OM pourrait miser sur la pépite Adam Karabec pour faire office de doublure à Dimitri Payet.

D’après les informations de Goal, l’Olympique de Marseille surveillerait de près le jeune Adam Karabec. Milieu offensif de 18 ans très à l’aise techniquement, il pourrait faire office de doublure à Dimitri Payet la saison prochaine alors que Thiago Almada semble hors de portée de Pablo Longoria. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Karabec est estimé à seulement 2 millions d’euros. Néanmoins, la priorité du moment reste de dégraisser une partie de l’effectif, comme l’a confirmé le président de l’OM en conférence de presse.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences. »