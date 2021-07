Pour Fred Hermel, cette prolongation de contrat de Lionel Messi ne permet pas d’affirmer que le joueur va aider son club financièrement…bien au contraire.

« Messi baisse son salaire de 50% et signe 5 ans. Mais il ne jouera que 2 ans et ensuite partira aux USA. Les 3 ans restant il touchera le même salaire comme “ambassadeur” du Barça. Tel est le montage pour entrer dans les clous du plafond de la Liga. De fait il est augmenté », a indiqué le correspondant de L’Equipe et de RMC en Espagne au sujet de la prolongation de Lionel Messi.