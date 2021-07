Déjà 8 recrues et bientôt une neuvième pour l’Olympique de Marseille qui va boucler l’arrivée de Pol Lirola dans les prochaines heures.

Si ce dossier traîne en longueur, la Fiorentina est sur le point de craquer et le latéral droit espagnol devrait logiquement faire son retour à Marseille. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM va s’attacher les services du joueur de manière définitive. Le transfert est bouclé et Pol Lirola qui était titulaire hier avec la Fiorentina face à Ostermünchen en match amical va faire son grand retour dans la cité phocéenne. Quelques petits détails sont encore à régler mais la Viola va devoir enfin céder après de nombreuses semaines de négociations… Il sera la neuvième recrue olympienne après Gerson, Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres.