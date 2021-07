Mauvaise nouvelle pour l’Equipe de France de basket féminine avec un nouveau revers face au Canada 80 à 76 pour ce qui représentait le dernier match avant le début des JO de Tokyo.

Les filles de Valérie Garnier n’ont pas tenu le choc face aux Canadiennes et s’inclinent en prolongation sur le score de 80 à 76 ce mercredi matin à Oshino au japon. Une défaite qui n’aide pas dans la préparation à seulement six jours du début des Jeux Olympiques. Au final, les Françaises ont disputé quatre matchs de préparation pour un bilan équilibré de deux victoires face à l’Espagne et Porto Rico et deux défaites contre l’Espagne et le Canada. Elles débuteront leur tournoi olympique ce mardi à partir de 10 heures du matin face au pays hôte, le Japon, avant d’enchaîner face au Nigéria le 30 juillet et les Etats-Unis le 2 août.