Jérôme Rothen est revenu sur la situation d’Arkadiusz Milik et malgré le très gros match du buteur polonais vendredi soir face au Angers SCO, il attend de voir et ne s’enflamme pas pour autant.

« Milik est-il désormais un titulaire indiscutable? Je réponds que non. C’est clair et net. Ce n’est pas parce qu’il a mis trois buts contre Angers qu’il est un titulaire indiscutable. Pour preuve: juste avant, il y a eu une série de l’OM avec cinq victoires de suite à l’extérieur. Ça s’est fait sans Milik. (…) Leur match référence à l’extérieur, c’est certainement la victoire à Lens. Ils ont été impressionnants, dans un schéma où Milik n’était pas là. Sampaoli l’avait mis plein de fois à domicile, il y a eu des contre-performances. Personne ne pouvait s’imaginer qu’il allait transformer son équipe juste pour faire jouer Milik et Bakambu devant. C’est la première fois qu’on voit deux attaquants de pointe, avec Payet en soutien. Avec de la confiance, une équipe qui joue pour lui, pourquoi pas retrouver Milik en tant que titulaire? Milik, dans l’état de forme de vendredi soir, il n’y a pas d’équivalent dans l’effectif marseillais. Il est bien meilleur que tous les autres. Mais ce Milik-là, je ne l’ai vu que vendredi. » A indiqué Jérôme Rothen sur les ondes de « RMC. »