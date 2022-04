Ancien chouchou du Stade Vélodrome, Djibril Cissé est impatient de voir comment va se débrouiller l’Olympique de Marseille ce jeudi en Ligue Europa Conférence. Tout comme bon nombre de footballeurs passés par le championnat grec, il prévient de l’ambiance du stade Toumba avant le quart de finale retour de C4 face au PAOK.

« Là-bas, tu n’as pas de tribunes tranquilles et un kop, c’est comme s’il y avait un kop partout C’est l’un des endroits les plus chauds que j’ai vu et l’une des plus grosses ambiances de Grèce, avec fumis, feux d’artifice, bombes agricoles. Et puis avec ce que leur coach a lancé après le match aller, cela va exciter tout le monde. » S’est exprimé celui qui a affronté le PAOK durant sa carrière lorsqu’il évoluait au Panathinaïkos.

Avant de donner quelques conseils aux Olympiens : « C’est le genre de stade où il ne faut pas aller en ayant peur, sinon c’est fini. C’est un stade qui peut être intimidant, mais il faut rester lucide : les supporters font du bruit mais ils ne vont rien faire de plus. Ce sont les joueurs qui sont sur la pelouse. » A terminé l’ancien buteur du club phocéen.