Il y a quelques heures, Gerson (24 ans) a fait ses adieux à son club de Flamengo ainsi que ses supporters. Le Brésilien était en larmes au moment de dire au revoir à ses coéquipiers et s’exprimer une dernière fois devant les médias.

« Je deviens émotif en me souvenant des choses que j’ai vécues dans ma vie et en écoutant les paroles de personnes très importantes, qui sont des références à l’intérieur et à l’extérieur du terrain, des idoles pour beaucoup de gens. Ce sont des mots que j’emporterai avec moi pour le reste de ma vie et je ne peux que les remercier » a indiqué Gerson, en larmes.

Avant de poursuivre en évoquant sa relation avec son ancien entraîneur Jorge Jesus : « Il a fait un gros effort pour que je joue pour Flamengo. Il m’appelait quotidiennement, disait qu’il comptait sur moi à Flamengo. J’étais en Italie, je pensais mettre le football de côté, mais il m’a donné confiance. La Roma avait dit qu’ils ne comptaient pas sur moi cette saison et qu’il n’y avait pas beaucoup de club où aller, et il a dit: ‘s’ils ne comptent pas sur toi là-bas, je compte sur toi ici’. J’étais très heureux de la confiance qu’il accordait à mon football, » se souvient-il. A Marseille, le milieu de terrain de 24 ans sera coaché par un autre Jorge, Sampaoli plus précisément. Cette nuit, le joueur disputera son dernier match avec les Mengo, Mengão, autant dire qu’il y aura de l’émotion.