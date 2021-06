Ca bouge au FC Nantes ! Après Wylan Cyprien qui devrait signer dans les prochaines heures, c’est Rémy Descamps qui rejoint les Canaris en provenance du championnat belge.

C’est officiel pour le gardien de Charleroi qui quitter la Belgique pour faire son grand retour en France. Il a signé en faveur du FC Nantes. « Le FC Nantes et le Royal Charleroi Sporting Club (Belgique, Jupiler Pro League) ont trouvé un accord pour le transfert définitif de Rémy Descamps (24 ans). Le gardien de but français s’est engagé pour les 3 prochaines saisons avec les Jaune et Vert, soit jusqu’en 2024», indique le communiqué.