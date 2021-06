Toujours à la recherche de nouveaux renforts lors du mercato estival, le FC Nantes est en très très bonne voie pour recruter Wylan Cyprien (26 ans).

Parti de Nice pour l’Italie et l’équipe de Parme, Cyprien n’a jamais réellement trouvé sa place dans l’effectif parmesan et la descente de l’équipe le contraient à chercher un nouveau point de chute. Sauf énorme surprise, il devrait revenir en Ligue 1 et évoluer sous les couleurs du FC Nantes la saison prochaine. Sky Italia annonce que l’affaire est réglée entre le FCN et Parme. Cyrpein sera prêté un an avec une option d’achat d’environ 8,5 M€.