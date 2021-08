Pour le journaliste Thierry Audibert, l’Olympique de Marseille s’est fait voler les trois points hier soir par l’arbitre de la rencontre.

Malgré leurs deux buts d’avance à la mi-temps, les Marseillais ont craqué hier soir au retour des vestiaires. Ils concèdent finalement le match nul (2-2) à la maison face aux Girondins de Bordeaux. Un faux-pas notamment dû à l’arbitrage de Ruddy Buquet selon le journaliste phocéen Thierry Audibert. Ce lundi il pointe du doigt certaines décisions litigieuses de l’arbitre central, comme un penalty non sifflé sur Konrad de la Fuente ou encore l’exclusion en fin de match de Leonardo Balerdi.

« Mais si les arbitres, sous les ordres de qui, il serait temps qu’on le sache, nous refusent les opportunités d’obtenir un pénalty mérité, après nous avoir refusé à Montpellier un but qu’ils accordent à d’autres, alors ça va plus. Et puis Balerdi se fait sortir. Le rouge aurait pu être un jaune orange. Mais cela ne change rien. Je veux bien accepter la sanction mais à condition qu’en sens inverse il se passe la même chose, et là-dessus je suis sceptique. Nous voilà déjà à devoir rattraper ces deux points perdus. À l’équipe de montrer du vrai caractère pour rebondir. Mais si les arbitres pouvaient nous arbitrer comme une équipe lambda, ce serait bien. »