Véritable légende de l’OM, Jean-Pierre Papin a donné son avis bien tranché sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Le Paris Saint-Germain a frappé très fort cet été en recrutant Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi. Un mercato XXL qui fait rêver les fans, mais interroge aussi certains observateurs. Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin est revenu sur les points positifs et négatifs d’un tel transfert en Ligue 1.

« Pour le Championnat de France, c’est magnifique, ce sera l’un des plus suivis au monde et le coup de projecteur est parfait. Après pour les empêcher de tout gagner, ce sera dur, mais Lille l’a fait. Les surprises peuvent arriver. Mais ce sera un casse-tête que de contrecarrer à la fois Messi, Neymar et Mbappé. Je suis très admiratif mais il est anormal que ce soit un pays qui dirige un club. Quand tu as des moyens illimités, ce qui est le cas, tout est possible. »